Объективность результатов выборов городского головы Днепра под большим вопросом: вокруг подсчета голосов избирателей возник большой скандал.
Как сообщает "Репортер", огромные очереди под горсоветом из представителей участковых избирательных комиссий и затягивание процесса подсчета голосов связывают с тем, что в настоящее время происходит фальсификация результатов.
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Однако подобный расклад не устраивает действующего мэра Бориса Филатова, для которого Краснов во втором туре очень нежелательный соперник. У Филатова большой антирейтинг, в то время как у Краснова такой проблемы нет, и это с большой долей вероятности может привести к поражению Филатова.
Высокий антирейтинг и у Вилкула, и как раз он во втором туре очень удобный соперник для действующего мэра. Поэтому сейчас предпринимаются все усилия, чтобы искусственно нарастить количество голосов Вилкулу, и это происходит при непосредственном участии команды Филатова – в том числе членов комиссий.
Параллельно подконтрольные Филатову СМИ массово массово тиражируют информацию, что во второй тур выходит Вилкул, чтобы подготовить общественное мнение к сфальсифицированным результатам. Точно также на протяжение нескольких дней они "разгоняли" информацию, что у Филатова - 52%, и он выигрывает в первом туре. Хотя данные экзит-пола Шустера показали 44%.