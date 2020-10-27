Объективность результатов выборов городского головы Днепра под большим вопросом: вокруг подсчета голосов избирателей возник большой скандал.

Как сообщает "Репортер", огромные очереди под горсоветом из представителей участковых избирательных комиссий и затягивание процесса подсчета голосов связывают с тем, что в настоящее время происходит фальсификация результатов.

По информации из большинства штабов, параллельный подсчет голосов показал, что во второй тур выборов городского головы выходит Загид Краснов, который опережает Александра Вилкула. Как известно, подобный расклад сил озвучил и во время презентации общенационального экзит-пола Савик Шустер. По его данным, Краснов опередил Вилкула на 2%.

Однако подобный расклад не устраивает действующего мэра Бориса Филатова, для которого Краснов во втором туре очень нежелательный соперник. У Филатова большой антирейтинг, в то время как у Краснова такой проблемы нет, и это с большой долей вероятности может привести к поражению Филатова.

Высокий антирейтинг и у Вилкула, и как раз он во втором туре очень удобный соперник для действующего мэра. Поэтому сейчас предпринимаются все усилия, чтобы искусственно нарастить количество голосов Вилкулу, и это происходит при непосредственном участии команды Филатова – в том числе членов комиссий.

Параллельно подконтрольные Филатову СМИ массово массово тиражируют информацию, что во второй тур выходит Вилкул, чтобы подготовить общественное мнение к сфальсифицированным результатам. Точно также на протяжение нескольких дней они "разгоняли" информацию, что у Филатова - 52%, и он выигрывает в первом туре. Хотя данные экзит-пола Шустера показали 44%.

Но сегодня даже в штабе Филатова признают, что второй тур будет однозначно. Поэтому все усилия подконтрольных масс-медиа направили на то, чтобы ввести в заблуждении жителей Днепра относительно итогов выборов.