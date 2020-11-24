В Днепре ушел из жизни знаменитый писатель и журналист Владимир Луценко



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национального союза журналистов Украины.



Жизнь украинца оборвалась на 79 году. По данным СМИ, причиной его смерти стал "китайский" вирус.



Луценко работал учителем, журналистом и ответственным секретарем Днепропетровской областной писательской организации.

Владимир Антонович награжден Почетным знаком Министерства культуры и искусств Украины и церковным орденом князя Владимира.

Жена писателя рассказала, каким в жизни был легендарный украинец.



"Он был очень веселый человек, человек-праздник, очень любил классическую музыку и играл на скрипке, любил путешествовать и ходить по музеям, любил творческие собрания, любил друзей писателей, всегда ездил на Шевченковские дни, очень любил своих дочерей. Он был моей духовной половиной, моим единомышленником, с ним связана вся моя жизнь. Не знаю, как я буду без него...", - написала женщина на свое страничке в Facebook.



Напомним, активиста с инвалидностью из Днепра лишили жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Харьков переживает тяжелую утрату легендарного врача.

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