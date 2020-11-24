В Днепре на 10-летнюю девочку упал бетонный забор на территории школы



Как передает Politeka.net, об этом сообщила мама ее одноклассницы Ксения Пантюшкина на своей страничке в Facebook.



Маргарита Кинько получила серьезную травму ноги и сейчас находится в больнице.

"Сначала перелом, потом неправильно установленный гипс, привел к очень плохим последствиям, с отмиранием тканей, идёт борьба за не удаление пальцев ноги", - рассказала девушка.

Лечение дорогое, не быстрое и требует не малых финансов.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области учительница приказала вынести за территорию школы ребенка со сломанной ногой

Во время урока 6-классник сломал ногу, но вместо того, чтобы оказать ребенку помощь, учительница попросила старшеклассников вынести его за территорию учебного заведения.

Известно, что педагога временно отстранили от работы, однако увольнять женщину не будут.



Напомним, в Днепре на ходу из маршрутки выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".

Ранее Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью: "зажал дверью и проехал несколько...".



