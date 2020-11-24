В Днепре на 10-летнюю девочку упал бетонный забор на территории школы
Как передает Politeka.net, об этом сообщила мама ее одноклассницы Ксения Пантюшкина на своей страничке в Facebook.
Маргарита Кинько получила серьезную травму ноги и сейчас находится в больнице.
"Сначала перелом, потом неправильно установленный гипс, привел к очень плохим последствиям, с отмиранием тканей, идёт борьба за не удаление пальцев ноги", - рассказала девушка.
Лечение дорогое, не быстрое и требует не малых финансов.
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