В Днепре пришлось госпитализировать ребенка с язвой желудка

Об этом сообщает "Информатор".

По данным, 7-летняя девочка впервые пожаловалась на боль в животе и тошноту 18 ноября, но ее родители решили справиться своими силами в лечении ребенка.

В итоге девочку пришлось госпитализировать. Ее рвало кофейной гущей, а кожа была бледной.

Врач рассказал, как проходит лечение малышки:

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«На первой гастроскопии признаков активного кровотечения нет, после активного лечения на повторной гастроскопии — язва желудка без кровотечения», — поделился эндоскопист Сергей Щудро.



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