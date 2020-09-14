У Дніпропетровській області просять про допомогу для колишньої учасниці шоу "Голос країни", якій діагностували онкологічне захворювання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Міністерство добрих справ" у Facebook.

Так, Оксані Жоровій діагностували рак правої легені. Дівчина просить про допомогу в мережі всіх небайдужих українців.

Волонтери розповіли, що Оксана Жорова зараз проживає в місті Кам'янське Дніпропетровської області, а сама родом з Мелітополя Запорізької області. Вона виховує 5-річну доньку. Дівчина дуже талановита і гарно співає, вона брала участь у пісенному шоу "Голос країни".

Наприкінці липня у Оксани взяли всі аналізи і поставили невтішний діагноз - рак правої легені з метастазами. На даний момент на дівчину чекає дороге лікування (хімія або опромінення).

У зв'язку з хворобою Оксана не працює, у неї є п'ятирічна дочка, а чоловік отримує соціальну допомогу в розмірі 1500 грн. Мама Оксани - пенсіонерка.

Жінка благає всіх небайдужих допомогти їй побороти страшне захворювання, важлива кожна копійка.

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