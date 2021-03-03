Одиннадцать человек умерли за сутки в Днепровской области от коронавируса

Об этом пишет сайт ОГА Днепропетровской области.

Коронавирус в Украине продолжает оставаться проблемой номер один. По статистике на 3 марта в Украине было зафиксировано больше 7 000 тысяч выявленных заболевших. Некоторые области уже перешли в красную зону, поскольку число выявленных больных превысило норму.

В первых рядах по заболеваемости сейчас находятся Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Винницкая область.

К сожалению, не остался в стороне и Днепропетровский регион. Только за последние сутки число инфицированных Covid-19 людей увеличилось на 234 человек.

В области также начала действовать вакцинация от болезни.

Как пишет пресс-служба Днепропетровской областной администрации, больше всего новых больных было зафиксировано в Днепре - 98 человек. На втором месте оказался Кривой Рог - 80 человек. В Каменском таких больных было 17 человек.

Дальше идут Новомосковск - 9, Павлоград - 3, Першотравенск и Синельниково по 2 человека.

Статистика по Covid-19 в районах следующая: в Пятихатском обнаружено 8 жителей; в Новомосковском - 6; Петропавловском - 4; Царичанском, Апостольском, Павлоградском и Днепровском по 2; Криворожском -1; Криничанском -3; Верхнеднепровском и Сиельниковском по 1 человеку.

По Днепропетровской области общее количество заболевших коронавирусом людей за весь период эпидемии достигает 74 295 человек. Из них полностью выздоровели 68 598 человек. Умерших от опасного вируса - 2 001 человек.

Можно отметить, что несколько дней назад от Covid-19 умерло 3 человека и заразилось около 200. Всего по области с начала пандемии болезнь забрала 2001 жизнь.

Напомним, в Днепре в детской больнице произошло ЧП.

Как сообщала Politeka, в Днепре медики спасают малышку нырнувшую в кипяток.

Также Politeka писала, главный врач Мечникова рассказал, что коронавирус толкает людей не самоубийство.