Жители шести районов города Днепра останутся без электричества, запланированное отключение произойдет 4 марта, в связи с ремонтными работами

Об этом пишет "Информатор".

Компания ДТЭК Днепропетровские электросети и Центральная энергетическая компания ставят в известность своих абонентов по поводу отключения света в жилых домах Днепра. Запланированное мероприятие произойдет 4 марта, в четверг.

Данное отключение коснется жителей шести районов. Предполагается, что в этот время произведут реконструкцию воздушных линий, а также ремонт сетей.

Отключение произойдёт с 8:00 до 17:00 часов. Ниже приведен список улиц, которые отключат.

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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:

  • проспект Пушкина, 13;
  • проспект Дмитрия Яворницкого, 98;
  • улица Княгини Ольги, 2, 6, 8;
  • улица Петра Григоренко, 3-35, 2-12;
  • улица Николая Руденко, 2-26;
  • улица Ульянова, 29;
  • улица Юрия Савченко, 18-40.
  • улица Шмидта, 43;

СОБОРНЫЙ РАЙОН:

  • улица Остапа Вишни;
  • переулок Бузиновый;
  • улица Зои Космодемьянской;
  • улица Летчиков;
  • переулок Летчиков;
  • улица Танкистов;
  • улица Черняховского;
  • улица Винницкая;
  • спуск Крутогорный, 16, 16А, 16Д;
  • улица Барнаульская, 2/4, 2А, 2Б, 2В, 2Г.

ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:

  • улица Новошкольная, 19А, 58/1-66, 105, 151-119, 177-195, 217, 104-134, 100-102, 153-175, 217;
  • улица Потечная, 3-35, 17В-69Б, 17-49, 67Д/1, 67Д/2, 67З; 2-80, 3-59;
  • улица Сосновая, 1-11, 22-46, 2-22Б;
  • улица Высокогорная, 2Б, 118;
  • улица Фесенко, 1-22, 3-37;
  • улица Полынная, 8-10А, 10Б, 36-38, 37-39, 44;
  • улица Щепкина, 14-18, 17/1, 17а-25, 20-34а, 25-31, 35;
  • улица Романа Шухевича, 17-33;
  • улица Нестерова, 2-14, 13-19;
  • улица Алтайская, 1-11, 2;
  • улица Могилевская, 3.

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН:

  • улица Александра Конисского, 1-11, 2-10;
  • улица Исполкомовская, 37-47, 26-38;
  • улица Святослава Храброго, 1-11, 2-10;
  • улица Антина Синявского, 172-234, 234д;
  • переулок Привлекательный, 1-29, 2-18;
  • переулок Семена Скляренко, 2-30, 76-98, 73-103;
  • улица Василия Кука, 41-73, 40-56;
  • улица Гомоненко, 71-103, 42, 86-108;
  • улица Курако, 84-104, 85-107;
  • улица Маковского, 83-93, 6, 8;
  • переулок Юбилейный, 1-9;
  • 1-й переулок Яворницкого, 1-10;
  • улица Яворницкого, 19;
  • проспект Пилипа Орлика, 2;
  • улица Михаила Грушевского, 85, 87а, 87б, 87;
  • улица Сечевых Стрельцов, 86, 89б;
  • улица Святослава Храброго, 18, 20, 22;
  • улица Короленко, 21-29, 14-18, 18а, 31;
  • улица Троицкая, 20а, 20.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

  • улица Андрейченко, 14-66, 59-85;
  • переулок Покровский, 1-9, 2-16;
  • улица Белая Балка, 1-9, 2-52;
  • улица Вагнера, 23-63, 87, 87А, 14-42;
  • переулок Вагнера, 24-58;
  • улица Одаровская (Таромское), 1-25, 2-22, 24-84, 29-71;
  • улица Рожкова, 15-21;
  • улица Шевченко, 1-99, 2-86В;
  • улица Степная (Сухачевка), 1-33, 2-34, 70-80;
  • улица Новая, 1, 3, 7, 21, 31-35, 2-66;
  • улица Шмидта, 70-74, 31А, 33, 35, 37;
  • улица Ватутина, 1-11, 16, 18, 20, 22;
  • переулок Краснокалиновый, 24-40, 47-75, 56-74, 91-111;
  • переулок Армянский, 1-15, 2-10, 16-22;
  • улица Большая Диевская, 112Б, 126-134, 133-185;
  • улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В;
  • улица Цветочная, 1-25, 2-42;
  • улица Солнечная, 1-7, 2-22;
  • улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44;
  • улица Пороховая, 30-66, 37-83;
  • улица Жигулевская, 38, 38А, 1-37, 2-36;
  • улица Мытищенская, 1-39, 2-34;
  • улица Писемского, 21/1;
  • улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
  • улица Щепкина, 10, 10а, 10б, 12, 17, 17а, 17б;
  • улица Шухевича, 22, 24;
  • улица Новоорловская, 2;
  • проспект Сергея Нигояна, 7, 7б;
  • улица Алтайская, 6.

ЦЭК

  • улица Краснопольская, 1, 1А,1Б, 3А, 3Б, 5А, 5Б, 5, 7, 7А, 11А;
  • улица Гладкова, 36;
  • улица Инженерная, 7В, 7Б, 7, 203.

АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН:

  • улица Гуртовая, 7-313, 56-78;
  • переулок Гуртовой, 9а, б, в, г, 11а, б, в, г;
  • улица Передовая, 571а, б, в, 461-471, 618, 548-550-668, 475-561;
  • улица Гайдмакская, 88-112, 91-213, 30/2-86, 35-89;
  • переулок Гайдамакский, 1-15, 2-26;
  • улица Пороховая, 1-35, 2-28, 61А;
  • тупик Упрямый, 76, 76А, 76Б, 76В, 76Г, 80-104, 1-29, 2-74;
  • улица Энтузиастов, 1-37, 2-30, 39.

Напомним, названы адреса, которые 4 марта будут без воды.

Как сообщала Politeka, какие районы Днепра до этого были отключены от электроэнергии.

Также Politeka писала, в Одессе жители многоэтажки две недели без воды.