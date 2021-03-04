Жители шести районов города Днепра останутся без электричества, запланированное отключение произойдет 4 марта, в связи с ремонтными работами
Об этом пишет "Информатор".
Компания ДТЭК Днепропетровские электросети и Центральная энергетическая компания ставят в известность своих абонентов по поводу отключения света в жилых домах Днепра. Запланированное мероприятие произойдет 4 марта, в четверг.
Данное отключение коснется жителей шести районов. Предполагается, что в этот время произведут реконструкцию воздушных линий, а также ремонт сетей.
Отключение произойдёт с 8:00 до 17:00 часов. Ниже приведен список улиц, которые отключат.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
- проспект Пушкина, 13;
- проспект Дмитрия Яворницкого, 98;
- улица Княгини Ольги, 2, 6, 8;
- улица Петра Григоренко, 3-35, 2-12;
- улица Николая Руденко, 2-26;
- улица Ульянова, 29;
- улица Юрия Савченко, 18-40.
- улица Шмидта, 43;
СОБОРНЫЙ РАЙОН:
- улица Остапа Вишни;
- переулок Бузиновый;
- улица Зои Космодемьянской;
- улица Летчиков;
- переулок Летчиков;
- улица Танкистов;
- улица Черняховского;
- улица Винницкая;
- спуск Крутогорный, 16, 16А, 16Д;
- улица Барнаульская, 2/4, 2А, 2Б, 2В, 2Г.
ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:
- улица Новошкольная, 19А, 58/1-66, 105, 151-119, 177-195, 217, 104-134, 100-102, 153-175, 217;
- улица Потечная, 3-35, 17В-69Б, 17-49, 67Д/1, 67Д/2, 67З; 2-80, 3-59;
- улица Сосновая, 1-11, 22-46, 2-22Б;
- улица Высокогорная, 2Б, 118;
- улица Фесенко, 1-22, 3-37;
- улица Полынная, 8-10А, 10Б, 36-38, 37-39, 44;
- улица Щепкина, 14-18, 17/1, 17а-25, 20-34а, 25-31, 35;
- улица Романа Шухевича, 17-33;
- улица Нестерова, 2-14, 13-19;
- улица Алтайская, 1-11, 2;
- улица Могилевская, 3.
ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН:
- улица Александра Конисского, 1-11, 2-10;
- улица Исполкомовская, 37-47, 26-38;
- улица Святослава Храброго, 1-11, 2-10;
- улица Антина Синявского, 172-234, 234д;
- переулок Привлекательный, 1-29, 2-18;
- переулок Семена Скляренко, 2-30, 76-98, 73-103;
- улица Василия Кука, 41-73, 40-56;
- улица Гомоненко, 71-103, 42, 86-108;
- улица Курако, 84-104, 85-107;
- улица Маковского, 83-93, 6, 8;
- переулок Юбилейный, 1-9;
- 1-й переулок Яворницкого, 1-10;
- улица Яворницкого, 19;
- проспект Пилипа Орлика, 2;
- улица Михаила Грушевского, 85, 87а, 87б, 87;
- улица Сечевых Стрельцов, 86, 89б;
- улица Святослава Храброго, 18, 20, 22;
- улица Короленко, 21-29, 14-18, 18а, 31;
- улица Троицкая, 20а, 20.
НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:
- улица Андрейченко, 14-66, 59-85;
- переулок Покровский, 1-9, 2-16;
- улица Белая Балка, 1-9, 2-52;
- улица Вагнера, 23-63, 87, 87А, 14-42;
- переулок Вагнера, 24-58;
- улица Одаровская (Таромское), 1-25, 2-22, 24-84, 29-71;
- улица Рожкова, 15-21;
- улица Шевченко, 1-99, 2-86В;
- улица Степная (Сухачевка), 1-33, 2-34, 70-80;
- улица Новая, 1, 3, 7, 21, 31-35, 2-66;
- улица Шмидта, 70-74, 31А, 33, 35, 37;
- улица Ватутина, 1-11, 16, 18, 20, 22;
- переулок Краснокалиновый, 24-40, 47-75, 56-74, 91-111;
- переулок Армянский, 1-15, 2-10, 16-22;
- улица Большая Диевская, 112Б, 126-134, 133-185;
- улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В;
- улица Цветочная, 1-25, 2-42;
- улица Солнечная, 1-7, 2-22;
- улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44;
- улица Пороховая, 30-66, 37-83;
- улица Жигулевская, 38, 38А, 1-37, 2-36;
- улица Мытищенская, 1-39, 2-34;
- улица Писемского, 21/1;
- улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
- улица Щепкина, 10, 10а, 10б, 12, 17, 17а, 17б;
- улица Шухевича, 22, 24;
- улица Новоорловская, 2;
- проспект Сергея Нигояна, 7, 7б;
- улица Алтайская, 6.
ЦЭК
- улица Краснопольская, 1, 1А,1Б, 3А, 3Б, 5А, 5Б, 5, 7, 7А, 11А;
- улица Гладкова, 36;
- улица Инженерная, 7В, 7Б, 7, 203.
АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН:
- улица Гуртовая, 7-313, 56-78;
- переулок Гуртовой, 9а, б, в, г, 11а, б, в, г;
- улица Передовая, 571а, б, в, 461-471, 618, 548-550-668, 475-561;
- улица Гайдмакская, 88-112, 91-213, 30/2-86, 35-89;
- переулок Гайдамакский, 1-15, 2-26;
- улица Пороховая, 1-35, 2-28, 61А;
- тупик Упрямый, 76, 76А, 76Б, 76В, 76Г, 80-104, 1-29, 2-74;
- улица Энтузиастов, 1-37, 2-30, 39.
Напомним, названы адреса, которые 4 марта будут без воды.
Как сообщала Politeka, какие районы Днепра до этого были отключены от электроэнергии.
Также Politeka писала, в Одессе жители многоэтажки две недели без воды.