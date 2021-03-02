Жители семи районов Днепра 3 марта проведут без электричества с 9:00 до 17:00 часов. Это связано с плановым проведением работ

Об этом пишет "dnepr.info"

Как стало известно, отключение планируется сделать в дневное время 3 марта. Причиной стали работы по наладке и модернизации оборудования.

В Центральном районе это коснется улиц:

пр- т А. Пушкина, 13

ул. Н. Руденко 2-26;

ул. П. Григоренко 3-35, 2-12;

ул. Ульянова 29;

ул. Шмидта 43,

ул. Ю. Савченко 18-40

Соборный район

ул. О. Вишни,

пер. Бузиновый,

ул. З. Космодемянской,

ул. Летчиков,

ул. Танкистов,

пер. Летчиков,

ул. Черняховского,

пер. Летчиков

ул. Винницкая

спуск Крутогорный, 16, 16а, 16д,

ул. Бараульська, 2/4, 2а, 2б, 2в, 2г.

Чечеловский район

ул. Новошкільна 19а, 58/1-66, 105,151-119,

ул. Потічна 3-35, (17"в"-69"б" № с буквами),17-49.67 д/1,67 д/2,67 из.,

ул. Сосновая 2-22Б,

ул. Высокогорная 2Б,118,

ул. Фесенко 1-22,3-37

ул. Потічна 2-80,3-59;

ул. Новошкольная 177-195,217, 104-134;

ул. Полинна 8-10а,б.,36-38,44; 37-39,

ул. Сосновая 1-11, 22-46;

ул. Новошкольная 100-102, 153-175,217

«Днепро-нефть»

АНД район

ул. Лескова 1-31,33,18-22,

ул. Царичанська 56,62-94,

ул. Невская 1-35,37,10-36,

ул. Лескова 35-55,24-48,

ул. Передовая 712,

ул. Петриковская 19-83,34-98

ул. Анадирська 19А-19Ж,19/1,19 Д,19Г,19В,19В/1,19 Б,19А,19Г,19Е,17Б,17,39-21,34-16,2-14,3-15А,15Б,15,38.

ул. Л. Роя 24А,24Б,

ул. Широкая 130-132;197-217;138-138Б,

ул. Алуштинская 1а/1,1,5,9,9 а,4-8.

ул. Ветряная 52-56,58-62.

ул. Л. Роя 27-33;28,

ул. Башкірська 1-5.Л.Роя 1-25,2-20,

ул. Широкая 112А-214,177-197.

ул. Ветрянная 5.

ул. Л. Роя 26

ул. Оптовая 7-31356-78,

пер. Гуртовый 9а,б,в,г,11а,б,в,г,

ул. Передовая 571а,б,в, 461-471,618,548-550-668,475-561

проспект Мануйловский,73, 75, 75а, 77

просп. Мануйловский, 73, 75, 75а, 77

Новокодакский район

ул. Андрейченко 14-66,59-85,

пер. Покровский 1-9,2-16,

ул. Белая балка 1-9,2-52.

ул. Вагнера 23-63,87,87 а,14-42,

пер. Вагнера 24-58.

ул. Одаровская Таромское 1-25,

ул. Одаровская Таромске2-22,

ул. Рожкова 15-21,

ул. Шевченко 1-99, 2-86в,

ул. Одаровская Таромское 24-84,

ул. Степная Сухачевка центр 1-33, 2-34, 70-80,

ул. Одаровская Таромское 29-71,

ул. Новая 1,3,7,21,31-35, 2-66,

ул. Шмидта 70-74,31 А,33,35,37

ул. Гайдамацкая 88-112, 91-213,

пер. Гайдамацкий 1-15, 2-26,

ул. Пороховая 61a,

тупик Упрямый 76,76"а","б","в","г", 80-104,1-29, 2-74,

ул. Энтузиастов 39

ул. Ватутина 1-11,16,18,20,22,

пер. Краснокалиновый 56-74, 91-111,

пер. Армянский 1-15, 2-10, 16-22,

ул. Велика Діївська 112"б", 126-134, 133-185,

пер. Червонокалиновий 24-40,47-75

ул. Лысенко 1,3 Ж,3д, 2-10 "б", 10в,

ул. Цветущая 1-25, 2-42,

ул. Энтузиастов 1-37, 2-30,

ул. Солнечная 1-7, 2-22,

ул. Ильюшина 1-7а, 2-8,9-53, 10-44,

ул. Гайдаматьска 30/2-86, 35-89,

ул. Пороховая 30-66, 37-83,

ул. Жигулевская 38,38 а,

ул. Мытищенская 1-39, 2-34,

ул. Жигулевска 1-37, 2-36,

ул. Писемского 21/1,

ул. Пороховая 1-35, 2-28,

ул. Юпітерна 1-19, 2-16

ул. Библиотечная 1-13, 2-14,

ул. Больничная 17-77, 2-48, 48а,

ул. Михаила Лояна 26-116,

пер. Больничный 20, 3-45, 22-а, 22-б,

пер. Звездной 1-11, 2-48,

ул. Кохановская 41, 43-а.

ул. Старый путь 5а,

ул. Михаила Лояна 2-24,

ул. Генерала Воливача 1,

ул. Генерала Воливача 5-29,

пер. Больничный 2, 4,14-16,

ул. Старый шлях 3-9, 2-10,

ул. Больничная 1-31,

ул. Серова 2-74, 5-63, 71, 75,

ул. Старый шлях 5а, 6, 7,

пер. Больничный 8.

Самарский район

ул. Немировича-Данченко 44-56,

ул. А. Королева 45-123; 40-60.

Шевченковский район

ул. Александра Конисского 1-11, 2-10,

ул. Виконкомівська 37-47,26-38,

ул. Святослава Храброго 1-11,2-10.

Напомним, в Днепре медики борются за жизнь ребенка.

Как сообщала Politeka, главврач Мечникова рассказал об отчаянии ковидных больных.

Также Politeka писала, в Днепре сбили девушку на переходе.