Жители семи районов Днепра 3 марта проведут без электричества с 9:00 до 17:00 часов. Это связано с плановым проведением работ
Об этом пишет "dnepr.info"
Как стало известно, отключение планируется сделать в дневное время 3 марта. Причиной стали работы по наладке и модернизации оборудования.
В Центральном районе это коснется улиц:
пр- т А. Пушкина, 13
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ул. Серова 2-74, 5-63, 71, 75,
ул. Старый шлях 5а, 6, 7,
пер. Больничный 8.
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ул. А. Королева 45-123; 40-60.
Шевченковский район
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ул. Виконкомівська 37-47,26-38,
ул. Святослава Храброго 1-11,2-10.
Напомним, в Днепре медики борются за жизнь ребенка.
Как сообщала Politeka, главврач Мечникова рассказал об отчаянии ковидных больных.
Также Politeka писала, в Днепре сбили девушку на переходе.