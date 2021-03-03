Жители города Днепра останутся без воды 4 марта. «Днепроводоканал» просит всех сделать запасы

Об этом пишет "Днепр Оперативный".

Обычно отключение воды связано с какими-то ремонтными работами, прорывами труб, заменой деталей. Случается так, что жители сталкиваются с невозможностью постирать белье, помыть посуду, выкупать ребенка по причине внезапного отсутствия воды.

На 4 марта Днепроводоканал анонсировал очередное отключение воды, то есть предупредил заранее своих потребителей. Теперь у жителей нескольких улиц будет возможность подготовиться к данному мероприятию.

Причиной для масштабного отключения воды пресс-служба водоканала называет запланированные аварийно-восстановительные работы.

Предупреждение коммунальщиков за сутки до начала работ поможет потребителю свести к минимуму будущие неудобства.

По сообщению сотрудников водоканала, отключение воды планируется с 10:00 до 19:00 4 марта. Жители следующих улиц могут сделать необходимые запасы.

Отключение коснется ул. Владимира Высоцкого, 1А ( где расположено кафе), 2, 2А (центр первичной медико-санитарной помощи № 11), 4, 5 (кафе).

Жители, проживающие по Донецкому шоссе, 1 1М (автомойка), 3, 5А (котельная), 7,9,11, 15, 19,19А; также останутся без воды на указанный период

И, наконец, ул. Беляева, 2 (средняя общеобразовательная школа № 142), 4, 6 (детский сад № 348), 8, 10, 12, 16, 16А (котельная), 18, 20, 22.

По улице Тополиной, 1А ("Сильпо"), 3,5,7, 7А,9, 11,13,15,17,19 отключение произойдёт с 10:00 до 15:00.

Еще раз напоминаем жителям вышеперечисленных адресов , что необходимо сделать запасы питьевой воды.

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