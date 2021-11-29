В Днепре из окна третьего этажа заброшенного здания выбросили мужчину.

Инцидент произошел 27 ноября, передает "Репортер".

В результате падения мужчина получил в области бедра. На место происшествия прибыли правоохранители и врачи.

Как удалось выяснить, на территории заброшенного здания потерпевший,1978 года рождения, поссорился с другим мужчиной. В ходе конфликта последний толкнул оппонента в окно. Мужчина упал с высоты третьего этажа и получил травму.

Правоохранители во время следственно-розыскных действий задержали нападавшего. Им оказался житель Днепра 1966 года рождения. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

На минувшей неделе в Одессе из окна на 6-м этаже выпал мужчина. Как стало известно, он мыл окна и не удержавшись на подоконнике, сорвался с высоты. Прибывшие на место происшествия медики. диагностировали у пострадавшего политравмы. Мужчина был доставлен в одну из местных больниц. Его состояние врачи оценивают я тяжелое, однако учитывая высоту падения, называют этот случай уникальным.

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