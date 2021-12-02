Планируют заняться ремонтом уже в следующем году

Фасад одного из старейших музеев Украины, который находится в Днепре, постепенно разрушается.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам охраны культурного наследия Днепропетровской области.

В ведомстве отметили, что недавно отвалилась часть карниза национального исторического музея имени Яворницкого. Причем его матки упали прямо на тротуар. где ходят прохожие. Чудом никто не пострадал. Специалисты управления провели обследование здания, составили акт технического осмотра и охранный договор. Сейчас документы находятся на согласовании в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Культурное заведение находится на балансе Днепропетровского областного совета. А для того, чтобы сохранить здание в надлежащем состоянии, в ближайшее время необходимо провести ремонтно-реставрационные работы. Однако данное здание является памятником истории и архитектуры национального значения, поэтому для проведения любых ремонтных работ нужно получать специальное разрешение из министерства и целевое финансирование. В этом году Национальный исторический музей добавлен в программу "большая реставрация". Поэтому, планируется, что в следующем году он будет полностью реставрирован.

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