В шахте в Кривом Роге произошел обвал породы. Погиб проходчик.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

Трагедия произошла 2 декабря на территории ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Погибший-работник ЧП "Свитекс". Обвал горной породы произошел на глубине 1135 метров ночью на шахте Артем-1. Смертельно травмированного который и 48-летнего проходчика пытались спасти коллеги.

По информации Гоструда причины обвала пока неизвестны. Сейчас решается вопрос об образовании комиссии и проведении расследования беспощадного случая. В свою очередь правоохранители внесли информацию о трагедии в Единый реестр досудебных решений по ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью что привело к гибели людей).

25 ноября в России, в Кемеровской области, произошла масштабная авария на шахте "Листвяжная". В результате чего погибло 60 шахтеров. По предварительной информации на шахте взрыв метана, вызвал сильный пожар. Как сообщили родственники погибших, на этой шахт постоянно фиксировалось превышение концентрации метана, однако никаких шагов, чтобы это устранить, не было сделано.

Напомним, что взрыв прогремел на шахте, что известно о жертвах: подробности и кадры с места ЧП

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