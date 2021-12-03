В Кривом Роге во время чистки коммуникационного колодца были найдены человеческие кости.
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Мужчина сразу сообщил в полицию о происшествии. На место ужасной находки прибыли следователь и сотрудники следственно-оперативной группы. Именно они должны установить все обстоятельства инцидента. Тем временем человеческие останки были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты которой должны ответить на ряд вопросов, среди них: кому принадлежат кости - мужчине или женщине, сколько времени они находились в колодце.
Коммуникационные колодцы часто используют бездомные в качестве жилья, поэтому не исключено, что еще остатки одного из них. Однако без выводов экспертизы об этом говорить рано.
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В начале октября в Ровно на территории урочища "Сосенки" было раскопано одно из массовых захоронений евреев. Они стали жертвами Холокоста. Местные жители обнаружили яму глубиной примерно полтора метра, на дне которой и были найдены человеческие кости. Предполагают, что неизвестный копатель, увидев человеческие останки, испугался и быстро совпадение. Ведь возле ямы были также найдены рабочие инструменты.
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Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, на этот раз больше всего досталось химической.
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