В Кривом Роге возле одного из местных ресторанов вооруженные лица напали на мужчину. Он был госпитализирован с различными ранениями лица, туловища, спины и ноги.
Об этом
По предварительным данным, сначала возникла драка, которая впоследствии переросла в резню. Как следствие. один человек в больнице.
Немного погодя появилась информация о состоянии еще одного участника данного события. К врачам экипажа скорой помощи обратился водитель автомобиля Hyundai с просьбой помочь ого другу. Он находился в салоне авто, однако медицинская помощь уже была не актуальна. Врачи лишь констатировали смерть. По информации медработников, мужчина скончался от ножевого ранения в сердце и огнестрельного ранения. Однако во время каких событий они были получены - неизвестно.
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Есть информация, что потерпевшие были знакомы между собой. Подозревают, что участники драки с поножовщиной являются приезжие киевляне, которых подозревают в ограблении ювелирного магазина. что произошло в 2019 году в Соцгороде. Все подробности драки и смерти мужчины теперь должны устанавливать сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что прохожий проучил вандалов в Киеве, видео.
Как сообщала Politeka, в Киеве возле одного из центров вакцинации произошла драка.
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