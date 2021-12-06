В Кривом Роге возле одного из местных ресторанов вооруженные лица напали на мужчину. Он был госпитализирован с различными ранениями лица, туловища, спины и ноги.

Об этом сообщает "Первый городской".

По предварительным данным, сначала возникла драка, которая впоследствии переросла в резню. Как следствие. один человек в больнице.

Немного погодя появилась информация о состоянии еще одного участника данного события. К врачам экипажа скорой помощи обратился водитель автомобиля Hyundai с просьбой помочь ого другу. Он находился в салоне авто, однако медицинская помощь уже была не актуальна. Врачи лишь констатировали смерть. По информации медработников, мужчина скончался от ножевого ранения в сердце и огнестрельного ранения. Однако во время каких событий они были получены - неизвестно.

Есть информация, что потерпевшие были знакомы между собой. Подозревают, что участники драки с поножовщиной являются приезжие киевляне, которых подозревают в ограблении ювелирного магазина. что произошло в 2019 году в Соцгороде. Все подробности драки и смерти мужчины теперь должны устанавливать сотрудники правоохранительных органов.

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