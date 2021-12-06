В Днепре массово переименовывают учебные заведения. Правда, только на Google-картах.

До города на Днепре докатился популярный тренд ТИК-Тока, сообщает "Наш город". Местные школьники и студенты массово начали менять названия своих учебных заведений. Еще в октябре в сети Интернет появилась инструкция, как в Google-картах можно менять название любых объектов. Сначала подобный челендж был мегапопулярным в соседней стране, а сейчас докатился и до украинских городов.

Поэтому, в Днепре сначала уже появилась школы имени Мишки Фредди, а также Кузьмы и Юлика. Первый популярной игры Five Nights at Freddy's, последние - известные блогеры. Вскоре на Google-карт, как грибы после дождя, появились школа волшебства и волшебства и имени действующего президента Украины.

На этом креативность детей не остановилась. И вот на карте вместо ДНУ им. Олеся Гончара появилось учебное заведение имени Дазая Осаму.

В Днепровском городском совете о таком массовом "переименовании" учебных заведений уже знают. Однако никаких шагов пока приматы не будут. Взрослые ждут - когда у детей спадет пыл. После этого обещают обратиться к специалистам техподдержки Google с соответствующим запросом.

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