В Украине мошенники придумали новый способ выманивать деньги. Теперь это связано с тысячью за вакцинацию.
На официальной странице Министерства здравоохранения на Facebook
Как отмечается в заметке, в последнее время украинцам начали поступать сообщения. В них, от имени Минздрава, просят предоставить информацию о банковской карте. Якобы эта информация нужна для зачисления обещанной тысячи за вакцинацию. Отмечается, что обычно украинцы получают такие "просьбы" в смс-сообщениях. Однако есть случаи когда мошенники писали и в социальных сетях. Встречаются и рекламные баннеры.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки": не могут вспоминать это без слез
Оборвалась жизнь выдающегося украинца, в Сети волна скорби: "Прощай, дорогой..."
ЗНО-2022: МОН изменило правила для абитуриентов, появились подробности
Новый запрет вводится в Украине: что перестанет быть бесплатным с 10 декабря
Как отмечают в медицинском ведомстве, минздраву нет никакого отношения к подобным сообщениям. И, в очередной раз, напоминают чтобы украинцы ни в коем случае никому не передавали информацию о карте, особенно о CVV и срок действия.
Тысяча гривен за полный курс вакцинации будет начисляться на виртуальные карточки с помощью приложения "действие". О том, как получить средства, тем кто вакцинировался, но не имеет приложения, будет сообщено отдельно.
Ранее сообщалось, жесткие штрафы обрушились на украинцев, с имуществом придется расстаться: "По закону запрещено..."
Также, новые правила карантина вступили в силу: полный список запретов и какие документы нужны
Politeka рассказывала, ситуация с ковидом улучшилась в восьми "красных" областях: какие регионы готовы перейти в "желтую" зону