В Украине мошенники придумали новый способ выманивать деньги. Теперь это связано с тысячью за вакцинацию.

На официальной странице Министерства здравоохранения на Facebook появилось предупреждение о возможных действиях мошенников.

Как отмечается в заметке, в последнее время украинцам начали поступать сообщения. В них, от имени Минздрава, просят предоставить информацию о банковской карте. Якобы эта информация нужна для зачисления обещанной тысячи за вакцинацию. Отмечается, что обычно украинцы получают такие "просьбы" в смс-сообщениях. Однако есть случаи когда мошенники писали и в социальных сетях. Встречаются и рекламные баннеры.

Как отмечают в медицинском ведомстве, минздраву нет никакого отношения к подобным сообщениям. И, в очередной раз, напоминают чтобы украинцы ни в коем случае никому не передавали информацию о карте, особенно о CVV и срок действия.

Тысяча гривен за полный курс вакцинации будет начисляться на виртуальные карточки с помощью приложения "действие". О том, как получить средства, тем кто вакцинировался, но не имеет приложения, будет сообщено отдельно.

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