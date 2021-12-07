В Каменском в одном из гаражных кооперативов было найдено мертвыми молодых парня и девушку.
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Парень и девушка были супругами. Обоим были лишь по 19 лет. Их тела были найдены в автомобиле "ВАЗ-2105". Мужчина сидел на водительском месте, девушка на заднем.
Среди основных версий гибели молодых людей - отравление выхлопными газами. Однако было ли это неумышленное самоубийство или молодые люди отравились случайно выяснять следствие. Сейчас тела погибших направлены в судебно-медицинскую экспертизу. Именно судмедэксперты должны установить точную причину трагедии. В полиции открыто внедрение пока по статье "несчастный случай".
Утром, 7 декабря, на трассе Чернигов-Гремяч произошло жуткое ДТП. Возле села Брусилов (Черниговская область) грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". Спасателям пришлось деблокировать автомобили. В результате ДТП 10 человек погибли, еще 8 держали телесные повреждения различной степени тяжести. Микроавтобус понеся кучу повреждений, превратился в груду металлолома.
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Напомним, что произошло жуткое ДТП, столкнулись две иномарки.
Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.