В Каменском в одном из гаражных кооперативов было найдено мертвыми молодых парня и девушку.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Парень и девушка были супругами. Обоим были лишь по 19 лет. Их тела были найдены в автомобиле "ВАЗ-2105". Мужчина сидел на водительском месте, девушка на заднем.

Среди основных версий гибели молодых людей - отравление выхлопными газами. Однако было ли это неумышленное самоубийство или молодые люди отравились случайно выяснять следствие. Сейчас тела погибших направлены в судебно-медицинскую экспертизу. Именно судмедэксперты должны установить точную причину трагедии. В полиции открыто внедрение пока по статье "несчастный случай".

Утром, 7 декабря, на трассе Чернигов-Гремяч произошло жуткое ДТП. Возле села Брусилов (Черниговская область) грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". Спасателям пришлось деблокировать автомобили. В результате ДТП 10 человек погибли, еще 8 держали телесные повреждения различной степени тяжести. Микроавтобус понеся кучу повреждений, превратился в груду металлолома.

Напомним, что произошло жуткое ДТП, столкнулись две иномарки.

Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.