Полиции Кривого Рога удалось задержать преступника, ограбившего несколько детских садов в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

25-летнего мужчину задержали "по-горячему" в одном из садиков Кривого рока. Сценарий ограбления был практически одинаков. Сначала мужчина отжимал окно на первом этаже, для этого использовал специальные инструменты. Затем проникал в помещение детских садов. Там его больше всего интересовала бытовая техника, деньги и другие интересные вещи. Награбленное мужчина практически сразу сбывал.

8 декабря полиция Кривого Рога задержали злоумышленника. 25-летний местный житель уже имеет судимости. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 185 ч. 3 Уголовного кодекса Украины - кража. В случае доказательства вины молодого человека, ему грозит лишение свободы сроком от трех до шести лет.

На этой неделе произошел еще один чрезвычайный случай в детском саду Кривого Рога - зафиксировано массовое отравление. Пострадали 41 воспитанник и воспитатель.

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