Цены на пищевые продукты меняется почти ежедневно. И, к сожалению, не в сторону уменьшения.

Журналисты Дніпро.TV исследовали можно ли прожить на минимальную пенсию. Ведь, согласно оценкам экспертов, цены растут ежемесячно на 6-7%.

И самой уязвимой категорией населения становятся люди с низким уровнем прибыли. Прежде всего пенсионеры. По статистике они тратятся большую часть ежемесячной пенсии именно на пищевые продукты. На втором месте - коммунальные услуги. А на все остальное чаще всего денег не хватает. Как сообщил экономист Олег Пензин, уровень инфляции в Украине сегодня достигает 13%. А стоимость потребительской корзины в то же время увеличилась на 22-24%. Большинство украинских семей тратит на пищевые продукты до половины семейного бюджета.

По информации экспертов, в среднестатистический продуктовая корзинка дніпрянина чаще всего попадают такие продукты как: хлеб, крупы и макароны изделия, овощи и фрукты, растительное масло, чай, яйца, соль и сахар. самые дешевые мясо и рыба. Пенсионеры выбирают продукты с наименьшей ценой.

Согласно статистическим данным, с начала этого года более чем на 20 процентов подорожали такие продукты, как: масло, курятина, яйца, гречка и сахар. Поэтому сейчас для того, чтобы скупиться на неделю-полторы нужно потратить меньше 500 грн. И это при условии, что покупать только самые дешевые продукты.

По мнению экономического эксперта Юрия Гавриченко, ситуация может ухудшиться. Да.в случае, если депутаты Верховной рады примут налоговый законопроект №5600, ожидается стремительное подорожание мяса свиней и птицы, яиц, рыбы и меда. Однако и другие пищевые продукты не остановятся в цене.

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