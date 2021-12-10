У мужчины, угрожавшего полицейскому гранатой, при задержании нашли целый арсенал.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".

В вечером 9 декабря на набережной к патрульным подъехал автомобиль. Опустив окно, водитель показал полицейскому гранату и пообещал взорвать его. Правоохранители сразу задержали мужчину.

Во время осмотра оказалось, что в автомобиле находилось еще четверо пассажиров. Они также были задержаны. А вот во время обыска автомобиля правоохранителей ждал настоящий сюрприз. В багажнике и салоне машины были найдены автомат и гранатомет, два пистолета, еще одна граната и номера от другого автомобиля. Сказать с уверенностью, является ли это настоящим оружием или просто муляжом должны специалисты после окончания экспертизы.

Все найденные вещи изъяты. Следователи проводили оперативные действия. Пока не известно, возбуждено ли уже уголовное производство. И если да, то по какой статье. Следует отметить, что если дело таки откроют, вероятнее его квалифицировать как угрозу жизни правоохранителя. Мужчине, угрожавшему полицейскому, светит за это три года заключения. А вот за незаконное обращение с оружием, срок лишения свободы больше - до 7 лет.

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