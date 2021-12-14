В Днепропетровской области продолжают разыскивать несовершеннолетнего парня.

Об этом сообщает "Днепр Регион".

9 декабря примерно в 10 часов утра вышел из дома и до сих пор не вернулся несовершеннолетний Богдан Акулов. Парень проживает в городе Марганец Днепропетровской области. Пропавший несовершеннолетний был одет в черную куртку и серые спортивные штаны, на вид 16-17 лет.

Всех, кто имеет какую-либо информации о пропавшем парне просят позвонить по номеру 093-267-8424 – Александр.

С конца ноября разыскивают пропавшего несовершеннолетнего жителя Одесской области. 15-летний Иений Герасим 30 ноября ушел из дома и до сих пор нет никакой информации о нем. Приметы пропавшего жителя Черноморска: худощавое телосложение, зеленые глаза, русые длинные волосы, рост около 180-186 см.

Служба розыска детей работает на территории Украины уже более 18 лет. Почти 99% пропавших детей находят в первые сутки. Однако, если лет 15 назад ежесуточно фиксировали до 300 случаев исчезновения несовершеннолетних, то сейчас в розыске находится 36 детей. И их поиски продолжаются не одну неделю.

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