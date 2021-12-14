Автовладелец в Днепре устроил свое железному коню банные процедуры прямо посреди тротуара.
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Инцидент произошел на ул. Титова 13 декабря. Автовладелец Chevrolet Lacetti решил, что улица с оживленным движением пешеходов и автомобилей, это удобное место для автомойки. Причем наводя чистоту своей машины использовал моющее средство. Водителя совершенно не смущал тот факт, что грязная вода с мыльной пеной растекалась во все стороны.
Комментаторы в социальных сетях в большинстве не поняли, что же такого необычного сделал автовладелец.
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Факт необычного автохамства попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного Центра Днепра.
Еще одно проявление автохамства было зафиксировано в Днепре этим летом. Так, в социальных сетях появились фотографии, где владелец автомобиля Mazda занял на парковке сразу три места для инвалидов. Тогда комментарии осудили автовладельца, который похоже был способен лишь купить права, а не изучить правила дорожного движения.
Напомним, как паркуются автохамы в Одессе
А еще Politeka писала, что Кернес пообещал испортить жизнь автохамам