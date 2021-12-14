В Днепропетровской области убили военного и бросили тело в лесополосе - задержаны подозреваемые.

Тело обнаружили в районе села Вольное, в лесополосе возле трассы. Умерший проходил службу в военной части. На теле умершего были обнаружили признаки насильственной смерти.

Согласно предварительной экспертизе, смерть наступила из-за сильного телесного повреждения

Задержали подозреваемых — это военные из той же части, где служил умерший.

Сейчас проводится расследование.

Ранее сообщалось, что у мужчины, угрожавшего полицейскому гранатой в Днепре, при задержании нашли целый арсенал.

В вечером 9 декабря на набережной к патрульным подъехал автомобиль. Опустив окно, водитель показал полицейскому гранату и пообещал взорвать его. Правоохранители сразу задержали мужчину.

Во время осмотра оказалось, что в автомобиле находилось еще четверо пассажиров. Они также были задержаны.

В багажнике и салоне машины были найдены автомат и гранатомет, два пистолета, еще одна граната и номера от другого автомобиля. Сказать с уверенностью, является ли это настоящим оружием или просто муляжом должны специалисты после окончания экспертизы.

Все найденные вещи изъяты.

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