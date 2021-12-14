Тело обнаружили в районе села Вольное, в лесополосе возле трассы. Умерший проходил службу в военной части. На теле умершего были обнаружили признаки насильственной смерти.
Согласно предварительной экспертизе, смерть наступила из-за сильного телесного повреждения
Задержали подозреваемых — это военные из той же части, где служил умерший.
Сейчас проводится расследование.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Булитко из "Дизель шоу" "накинулась" на оператора: "Мало кто отважится..."
Оборвалась жизнь культового режиссера, его фильмы запомнились многим: "были проблемы с..."
Украинцев обложат новыми налогами, придется заплатить даже за старые квартиры: сколько нужно будет отдать
"Простите, но ура": из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц
Ранее сообщалось, что у мужчины, угрожавшего полицейскому гранатой в Днепре, при задержании нашли целый арсенал.
В вечером 9 декабря на набережной к патрульным подъехал автомобиль. Опустив окно, водитель показал полицейскому гранату и пообещал взорвать его. Правоохранители сразу задержали мужчину.
Во время осмотра оказалось, что в автомобиле находилось еще четверо пассажиров. Они также были задержаны.
В багажнике и салоне машины были найдены автомат и гранатомет, два пистолета, еще одна граната и номера от другого автомобиля. Сказать с уверенностью, является ли это настоящим оружием или просто муляжом должны специалисты после окончания экспертизы.
Все найденные вещи изъяты.
Напомним, стрельба прогремела в центре Днепра, начался пожар: кадры с места и что известно
Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.
Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.