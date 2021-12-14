В следующем году купить антибиотики можно будет лишь по электронному рецепту.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины во время интервью "Укринформу".

Нововведение начнет действовать с 1 апреля. Именно с этой даты для того, чтобы купить антибиотик, понадобится рецепт врача. И не простой, а электронный. Таким образом, власти пытаются бороться с антибиотикорезистентностью. Ведь этим страдает много жителей Украины. И с каждым годом людей, имеющих антибиотикорезистентности становится все больше.

Ведь, не тайна, что многие пациенты начинают пить антибиотики самостоятельно, без консультации врача. Или же прекращают их принимать, как только замечено улучшение состояния. Таким образом у человека появляется антибиотикорезистентность.

Это состояние является очень опасным. В дальнейшем бактерии обладают устойчивостью к антибиотикам. И опасные инфекционные заболевания практически не поддаются лечению. Поэтому, чтобы урегулировать хаотичный прием лекарств, вводятся электронные рецепты.

В дальнейшем планируется все рецептурные лекарства отпускать по электронным рецептам.

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