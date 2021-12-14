Мужчина в течение 10 лет насиловал собственных дочерей, сообщает "Горсовет" со ссылкой на прокуратуру в Днепропетровской области.
Следствием установлено, что 44-летний отец трех девушек 2004, 2007 и 2009 годов рождения, в течение 10 лет периодически совершал над ними ужасные действия.
Мужчина угрожал детям в случае огласки лишить их еды и поместить в детский дом.
Самая младшая из потерпевших едва достигла 6-летнего возраста.
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Следствие по этому делу закончено. В настоящее время Каменской окружной прокуратурой передан в суд обвинительный акт в отношении мужчины по ч.4,6 ст.152 и ч.3 ст.153 УК Украины.
Согласно этой статьи, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее в Днепропетровской области неизвестный мужчина удерживал в собственном доме десятиклассницу.
Вечером 7 декабря, 16-летняя девушка шла по улице Парковая. Неожиданно ее за руку схватил неизвестный и затащил ее в квартиру, расположенную на первом этаже. Мужчина силой удерживал несовершеннолетнюю, требуя интимной близости.
Сообщение о насильственном содержании человека поступило от местного жителя в полицию около полуночи. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, выяснилось, что похитителем 16-летней девушки является местный житель. Мужчине 45 лет. Девушка была доставлена домой. А вот похитителя доставили в участок полиции.
Правоохранителями было начато уголовное внедрение по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
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