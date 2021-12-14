На улице Князя Ярослава Мудрого выбросили сотни презервативов, об этом сообщает «Відкритий».

Ранее их раздавали бесплатно волонтеры в день борьбы с ВИЧ и СПИДом, который отмечают 1 декабря.

Но зачем из разбросали по тротуару возле мусорного бака - неизвестно.

Также непонятно, что именно с ними не так. Возможно у презервативов закончился строк годности, или их было так много, что они стали не нужны.

К слову, за подделку COVID-сертификатов житель Кривого Рога проведет за решеткой более двух лет.

В ноябре этого года полиция задержала 45-летнего жителя Кривого Рога, в тот самый момент, когда он продавал поддельный COVID-сертификат одному из местных жителей.

Как удалось выяснить, мужчина приобрел самодельные лекарственные печати, а также необходимые бланки. Затем в собственном гараже обустроил производство поддельных COVID-сертификатов, а реализовывал их через интернет.

Решением районного суда Кривого Рога он был признан виновным в подделке документов. Согласно действующему законодательству мужчина проведет за решеткой 25 месяцев.

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