В городе постоянно фиксируются новые провалы на дорогах. На этот раз опасная яма появилась на центральной автодороге.

Очередной провал дорожного покрытия зафиксирован сегодня, 16 декабря, возле станции метро "Проспект Свободы", сообщает телеканал D1. На этот раз дыра в асфальте образовалась снова на проезжей части - у спуска к станции метро.

Для того чтобы как-то обозначить опасный участок дороги, в яму воткнули ветки деревьев и обустроили сигнальную ограду.

Следует отметить, что это не первый провал дороги за последнее время. Так, в начале декабря на улице Сергея Подолинского сразу два мусоровоза, почти одновременно, провалились под асфальт. По информации местных жителей, на этом участке дороге совсем недавно велись ремонтные работы. Предположительно проводили замену труб. Возможно грунт оказался еще не настолько устойчивым, чтобы выдержать одновременно два грузовика.

В начале ноябре провал был замечен на перекрестке улиц Якова Самарского и Баррикадной. Почти на пешеходном переходе под асфальт колесами провалился легковой автомобиль. Данную ситуацию коммунальщики объяснили тем, что под асфальтом произошел прорыв водопровода, поэтому вода вымыла почву под дорожным покрытием.

Однако во всех этих случаях остается открытым вопрос качества дорожного покрытия и проведенных ремонтных работ.

Напомним, в центре Одессы провалился асфальт на отремонтированной улице: через две недели

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