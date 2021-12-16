Об этом он сообщил на своей Facebook-странице. И не просто сообщил, а описал охоту на гигантского сома, как настоящую детективную историю. Как рассказал Александр Громадский, на этот раз на подводную охоту он отправился в черту городских пляжей. А вот встретил гигантскую рыбину на углублении, что начинается как раз за купальной зоной.

Как заядлый охотник, Александр сразу выстрелил из гарпуна, однако сом решил так просто не сдаваться. Между ним и мужчиной завязалась настоящая борьба. Рыба несколько раз пыталась потянуть охотника на глубину, но охотник смог удержать сома за веревку, которая соединяет гарпун и ружье. Как отметил сам мужчина, в этот момент ему пришли на ум сюжеты из фильмов про китобоев.

"Когда уже подумал, что усмирил рыбину, сом не сдался. И по полной показал свои людоедские привычки. Сначала атаковал мою ногу, а потом решил откусить ласту", — рассказывает в своей статье Александр Громадский.

Ласта такого напора не выдержала и лопнула, однако это не помешало охотнику доставить сома на берег. Уже на берегу Александр Громадский сделал фотографии с гигантской рыбиной-людоедом. По его словам, этот сом весит не менее 50 килограммов.

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