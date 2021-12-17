Инцидент произошел 16 декабря около 6 часов утра, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Свидетели сразу вызвали полицию. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, службы по чрезвычайным ситуациям и взрывотехники.

Как удалось выяснить, фермер сначала услышал звук, похожий на взрыв гранаты. Уже потом специалисты обнаружили повреждения от взрыва в сарае фермера, который находится во дворе. Также были найдены флешка, хвостовик от гранаты и остатки пускового устройства. Также неподалеку от двора был найден пустой тубус от РПГ-22. У него была поврежденное маркировку.

По предварительной информации, за несколько минут до взрыва во двор пришел мужчина, который оставил папку с флеш-картой. Он сумел исчезнуть в неизвестном направлении. На флешке были записаны угрозы фермерам и требования выплатить долги до Нового года биткоинами. Как сообщил сам фермер, о каком долге говорится в сообщении ему не известно. Учитывая курс биткоина на сегодня, неизвестные требуют у фермера более 5 миллионов гривен.

К счастью от взрыва никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также решают вопрос о правовой квалификации.

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