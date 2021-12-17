На Днепропетровщине представители общественной организации требовали с предпринимателей деньги. Якобы для "борьбы с коррупцией".

На днях в Каменском был разоблачен ряд "активистов", которые требовали деньги с местного бизнеса, об этом сообщает прессслужба Управления СБУ в Днепропетровской области. Силовики задержали главу общественной организации именно во время получения им взятки в размере 70 тысяч гривен.

По информации СБУ, такой "бизнес" мужчине удалось организовать благодаря тому, что он имел доступ к государственным реестрам и базам данных. Сначала председатель ОО проверял там наличие разрешительных документов. Если были качество несоответствия мужчина обращался в полицию. А потом приходил к владельцам местного бизнеса с предложением "решить этот вопрос". Сумма "откупа" колебалась от трех до пяти тысяч гривен. Если же предприниматель отказывался платить, общественные деятели блокировали деятельность предприятия, организовывали акции якобы как борьбу с нарушением законодательства, приглашали на них журналистов.

В начале декабря председатель ОО требовал у владельца одной из АЗС в Каменском 5 тысяч долларов за невмешательство в бизнес и закрытие уголовных дел, которые открыли по его заявлениям. Владелец бизнеса с условиями не согласился и обратился в правоохранительные органы. Самого же общественного активиста задержали, когда он получал часть ранее объявленной суммы - 70 тысяч гривен.

Силовиками были проведены обыски в помещении и автомобиле председателя ОО, а также в офисе общественной организации. Были изъяты мобильные телефоны, документация, жесткие диски и выявлена "черновая" бухгалтерия.

Сейчас следственные действия продолжаются, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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