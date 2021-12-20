Злоумышленнику грозит крупный штраф или несколько лет заключения свободы

На Днепропетровщине мужчина осквернил флаг Украины прямо посреди улицы. Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, инцидент произошел 19 декабря в поселке Просяна.

Утром неизвестный мужчина сорвал со столба флаг Украины, сломал крепление и основание. А потом выбросил полотнище на проезжую часть. Все это было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Просмотрев видеоматериалы, правоохранители выяснили, что злоумышленником является 34-летний местный житель. Который к тому же является ранее судимым. Он был задержан. Правоохранителями начато уголовное производство по статье 338 ч. 1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины, мужчине грозит штраф в сумме до 62 тысяч или лишение свободы сроком до трех лет.

Как уже сообщала Politeka, в начале декабря моряк из Одессы читал рэп, стоя на государственном флаге Украины. Таким образом молодой парень пытался найти больше зрителей для своего канала в TikTok. Однако получив кучу негативных комментариев испугался и удалил видео. Однако никаких извинений от блогера не поступало.

Напомним, "Зачем ты это делаешь, дурочка?": школьница подожгла украинский флаг, видео

Как сообщала Politeka, огромный флаг и тысячи листовок запустили в оккупированный Крым, фото.

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