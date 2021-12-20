Остановив автомобиль, находившийся в розыске, правоохранители нашли еще и оружие.

В понедельник, 20 декабря, в центре Днепра правоохранители развернули настоящую спецоперацию по задержанию подозреваемых.

Как сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный", на пересечении по проспекту Дмитрия Яворницкого и улице Княгини Ольги полицейскими был остановлен автомобиль Volkswagen. Во время осмотра автомобиля было обнаружено оружие. Событие произошло примерно в 15.30.

По предварительной информации, автомобиль находился в розыске, а задержанные подозреваются в совершении ряда преступлений. Среди них многочисленные квартирные кражи, совершенные за последнее время. Сейчас следственные действия продолжаются. Сотрудники полиции воздерживаются от любых комментариев.

"Жаркими" оказались эти выходные на правоохранителей Харькова. Только за двое суток они оштрафовали почти 35 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также были зафиксированы 62 ДТП, из них в пяти были травмированы, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области. За двое суток харьковские патрульные вынесли 590 постановлений, в том числе 489 за нарушение ПДД.