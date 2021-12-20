В понедельник, 20 декабря, в центре Днепра правоохранители развернули настоящую спецоперацию по задержанию подозреваемых.
Как
По предварительной информации, автомобиль находился в розыске, а задержанные подозреваются в совершении ряда преступлений. Среди них многочисленные квартирные кражи, совершенные за последнее время. Сейчас следственные действия продолжаются. Сотрудники полиции воздерживаются от любых комментариев.
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"Жаркими" оказались эти выходные на правоохранителей Харькова. Только за двое суток они оштрафовали почти 35 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Также были зафиксированы 62 ДТП, из них в пяти были травмированы, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области. За двое суток харьковские патрульные вынесли 590 постановлений, в том числе 489 за нарушение ПДД.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.
Также Politeka писала, что человека сбили прямо на переходе возле больницы в Харькове: кадры ДТП.