В минувшие выходные в Синельниковском районе Днепропетровской области машина насмерть сбила 30-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, ДТП произошло около 9 часов вечера 19 декабря. Тело молодой женщины нашли местные жители возле одного из домов. Прибывшие на вызов полицейские при осмотре обнаружили телесные повреждения, характерные для ДТП.

Кроме того, во время осмотра прилегающей территории были найдены части автомобиля "ВАЗ". В частности, рамку от передней фары и фрагмент радиаторной решетки. Благодаря этому было установлено, что наезд на женщину совершил 38-летний житель района. Он сбил женщину и скрылся с места аварии. Меньше суток понадобилось правоохранителям, чтобы установить виновника ДТП

Машину у владельца изъяли и отправили на площадку отделения полиции. А мужчину задержали. Правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 286 УК (Нарушение ПДД). Если вина водителя будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет. Сейчас следствие продолжается.

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