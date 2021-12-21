В Днепре, возле школы 131, утром 21 декабря было найдено два тела со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в Telegram-канале " Труха. Днепр".

По оперативным данным, это были мужчины, не имевшие постоянного места жительства. Оба жили долгое время возле той самой теплотрассы, где и были найдены.

На теле одного из них были обнаружены многочисленные травмы головы, колотые раны и сломанные ребра. На месте происшествия работают криминалиста и следователи. Они должны выяснить все обстоятельства произошедшего и установить личности погибших.

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В то же время стало известно о минировании школы, возле которой найдены трупы мужчин. Неизвестный позвонил спасателям и сообщил о том, что в здании учебного заведения находится бомба.

Правоохранители и спасатели, прибывшие на место вызова, экстренно эвакуировали учеников и персонал школы. Сейчас ожидается приезд взрывотехников и кинологов с собаками, которые должны тщательно обследовать территорию.

Следует указывать, что это уже не первое сообщение о минировании заведений в Днепре. За последнее время полиция и спасатели получили шесть сообщений о минировании школ города и два - о минировании торговых центров. Каждый раз, после тщательного обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Напомним, в Днепре массовая эвакуация детей из школ: что происходит

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.