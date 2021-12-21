В Днепре, возле школы 131, утром 21 декабря было найдено два тела со следами насильственной смерти. Об этом
По оперативным данным, это были мужчины, не имевшие постоянного места жительства. Оба жили долгое время возле той самой теплотрассы, где и были найдены.
На теле одного из них были обнаружены многочисленные травмы головы, колотые раны и сломанные ребра. На месте происшествия работают криминалиста и следователи. Они должны выяснить все обстоятельства произошедшего и установить личности погибших.
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В то же время стало известно о минировании школы, возле которой найдены трупы мужчин. Неизвестный позвонил спасателям и сообщил о том, что в здании учебного заведения находится бомба.
Правоохранители и спасатели, прибывшие на место вызова, экстренно эвакуировали учеников и персонал школы. Сейчас ожидается приезд взрывотехников и кинологов с собаками, которые должны тщательно обследовать территорию.
Следует указывать, что это уже не первое сообщение о минировании заведений в Днепре. За последнее время полиция и спасатели получили шесть сообщений о минировании школ города и два - о минировании торговых центров. Каждый раз, после тщательного обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Напомним, в Днепре массовая эвакуация детей из школ: что происходит
Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.