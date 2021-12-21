В минувшее воскресенье полицейские Днепра предупредили сразу два случая суицида. Ночью, около 3 часов к полицейским обратились жители одного из домов по проспекту Гагарина. Они сообщили, что их сосед слишком громко себя вести в подъезде,
Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в подъезде на третьем этаже мужчину, который пытался повеситься на ремне, который был завязан на перилах лестницы. Один из полицейских подхватил самоубийцу, а другой перерезал ремень. Правоохранители заметили, что мужчина находится в неадекватном состоянии, поэтому надели на него наручники. Ведь он мог навредить как себе, так и окружающим.
На место происшествия были вызвана бригада скорой психиатрической помощи, которая и доставила мужчину в больницу.
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