В минувшее воскресенье полицейские Днепра предупредили сразу два случая суицида. Ночью, около 3 часов к полицейским обратились жители одного из домов по проспекту Гагарина. Они сообщили, что их сосед слишком громко себя вести в подъезде, рассказали в прессслужбе патрульной полиции Днепра.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в подъезде на третьем этаже мужчину, который пытался повеситься на ремне, который был завязан на перилах лестницы. Один из полицейских подхватил самоубийцу, а другой перерезал ремень. Правоохранители заметили, что мужчина находится в неадекватном состоянии, поэтому надели на него наручники. Ведь он мог навредить как себе, так и окружающим.

На место происшествия были вызвана бригада скорой психиатрической помощи, которая и доставила мужчину в больницу.

Следующее сообщение о совершении самоубийства поступило в полицию с ул. Антоновича, сообщает Репортер. По словам свидетелей, местный житель заявил, что планирует отрезать себе голову. Когда полицейские прибыли на место вызова, мужчина уже успел нанести себе ножевое ранение. Как выяснилось, сначала он употреблял алкоголь и, скорее всего, идея о самоубийстве возникла именно под его действием. Кроме того, ранее "самоубийца" уже проходил лечение в психиатрической больнице. Поэтому полицейские вызвали скорую помощь, которая и доставила мужчину в специализированное медучреждение.

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