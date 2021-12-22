В Днепропетровской области неизвестный ворвался в одно из местных кафе и почти в упор расстрелял мужчину.

Инцидент произошел вечером 21 декабря в Новомосковске. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, мужчина, зайдя в одно из городских кафе произвел около 10 выстрелов в посетителя. А потом скрылся в неизвестном направлении.

33-летний мужчина с пулевыми ранениями был доставлен в местную больницу. Сейчас, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

Правоохранители открыли уголовное производство по т. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Кроме того, принимаются все меры, для того, чтобы задержать подозреваемого.

Как уже сообщала Politeka, вчера, 21 декабря, возле одной из школ города было найдено двух мужчин с признаками насильственной смерти. Как удалось установить оперативникам, мужчины были бездомными, которые какое время жили неподалеку возле теплотрассы. На их телах обнаружены многочисленные колотые раны, у одного разбита голова и сломаны ребра.

Уже вечером вторника правоохранители задержали компанию молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет. Как выяснилось, молодые люди, среди которых была и девушка, отмечали день рождения одного из них. После принятия алкогольных напитков решили "развлечься". Именно здесь им и попали в глаза погибшие. Один из парней бросился на бомжа и начал наносить ему раны острым предметом, а потом взял фрагмент бетонной плиты и бросил ее на головы пострадавшим. За жестокое убийство молодым людям грозит пожизненное заключение.

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