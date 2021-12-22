Инцидент произошел вечером 21 декабря в Новомосковске. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, мужчина, зайдя в одно из городских кафе произвел около 10 выстрелов в посетителя. А потом скрылся в неизвестном направлении.
33-летний мужчина с пулевыми ранениями был доставлен в местную больницу. Сейчас, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.
Правоохранители открыли уголовное производство по т. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Кроме того, принимаются все меры, для того, чтобы задержать подозреваемого.
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Как уже сообщала Politeka, вчера, 21 декабря, возле одной из школ города было найдено двух мужчин с признаками насильственной смерти. Как удалось установить оперативникам, мужчины были бездомными, которые какое время жили неподалеку возле теплотрассы. На их телах обнаружены многочисленные колотые раны, у одного разбита голова и сломаны ребра.
Уже вечером вторника правоохранители задержали компанию молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет. Как выяснилось, молодые люди, среди которых была и девушка, отмечали день рождения одного из них. После принятия алкогольных напитков решили "развлечься". Именно здесь им и попали в глаза погибшие. Один из парней бросился на бомжа и начал наносить ему раны острым предметом, а потом взял фрагмент бетонной плиты и бросил ее на головы пострадавшим. За жестокое убийство молодым людям грозит пожизненное заключение.
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