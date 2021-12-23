Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Информатор.
Так, стало известно, что 22 декабря в городе Днепр произошло ДТП. На улице Паникахи около торгово-развлекательного центра "Terra" водитель "Subaru" протаранил "BMW" и сбил несколько человек, переходивших дорогу на зеленый свет светофора. Стоит отметить, что водитель "BMW" выезжал со стоянки ТЦ и остановился, чтобы пропустить пешеходов, водитель "Subaru" по неизвестным причинам не смог остановиться. От удара автомобиль выкинуло на остановку, где водитель сбил людей (чтобы посмотреть видео с происшествием, доскролльте до конца страницы).
На место прибыла бригада скорой помощи и госпитализировала пострадавших. Мужчина и женщина, стоявшие на остановке, получили травмы нижних конечностей.
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Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
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