Их убрали в рамках реконструкции парка. Об их дальнейшей судьбе рассказал городской голова Днепра Борис Филатов во время своего ежегодного отчета.

По словам главы города, демонтировали бюсты не для того, чтобы их уничтожить. На ближайшее время запланирована масштабная реконструкция Севастопольского парка. Планируется создать пантеон почетных граждан города. Согласно плану реконструкции Севастопольский парк будет фактически полностью перестроен.

По бюстов адмиралов и моряков, то сейчас они переданы в музей истории города. По словам Бориса Филатова, сейчас их дальнейшая судьба еще решается. Ведь это является неотъемлемой историей города. Во времена Крымской войны Екатеринослав был тыловой базой, так что бюсты адмиралов и моряков будут сохранены в любом случае.

"Два бюста в прошлые годы уже пострадали от вандалов. Они были украдены и сданы на металлолом. Сейчас рассматриваем разные варианты. Среди них, как и возвращение бюстов на аллею парка, после завершения реконструкции. Так и передача на баланс музея истории города. Также у нас есть планы построить новую музейную милю, однако пока подробностей раскрывать не буду", — отметил Борис Филатов.

На реконструкцию Севастопольского парка планируется потратить почти 110 миллионов гривен. Сейчас территория парка составляет почти 6 гектаров земли.

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