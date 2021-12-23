Количество заболевших в два раза больше, чем выздоровевших

За минувшие сутки в Днепропетровские области зафиксирован 231 новый случай заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Днепре (65), Никополе (26) и Кривом Роге. Меньше всего новых больных в Синельниково (5), Першотравенске (3) и Терновке (2).

21 человек за минувшие сутки скончался от осложнений коронавируса. В Днепре-15 горожан, передает Telegram-канал "Карантин Днепр". Также в городе находится в стационарах больниц 278 человек. А 718 днепрян лечится дома. Согласно статистике количество заболевших в два раза больше тех, кто излечился.

Как уже сообщала Politeka, в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о новом графике работы пунктов вакцинации в праздничные дни. Так, 1-2 января прививки проводиться не будут. Во все остальные дни медики будут работать по обычному графику.

Согласно данным Минздрава на территории Украины открыто 3300 пунктов прививки и более 500 центров массовой вакцинации. С начала кампании, полный курс вакцинации прошли почти 12 миллионов украинцев. И хотя в ВОЗ уже рекомендуют делать третью прививку, в Минздраве отмечают, что это является необязательным.

Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.

Как сообщала Politeka, "Омикрон" все-таки прорвался в Украину, в Минздраве сделали срочное предупреждение.

Также Politeka писала, что тысяча за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.