В Днепре продолжается реконструкция Успенской площади. Известно, что во время проведения работ здесь используются необычные архитектурные решения. На днях одно из таких было замечено местными жителями.

Как отметил в Facebook-сообществе "Urban Dnipro Community" днепрянин Егор Колоденко, уже установлены новые светофоры необычной конструкции. Кроме того, эти светофорные опоры имеют встроенную подсветку переходного перехода. Отмечается, что это позволит избежать аварийных ситуаций, когда водитель не замечает пешехода, переходящего дорогу.

В рамках реконструкции Успенской площади планировалось сделать поднятые пешеходные переходы или даже весь перекресток. Однако через систему водоотведения воплотить в жизнь это намерение в полном объеме не удастся.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре планируется провести полную реконструкцию Севастопольского парка. По плану, различные стройки будут проходить по всей территории. Здесь должны также создать пантеон известных днепрян. В связи с реконструкцией парка с аллеи убрали бюсты известных русских адмиралов и матросов, принимавших участие в Крымский войне. Но вернут ли их после окончания работ доподлинно пока не известно.

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