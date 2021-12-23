В Днепре продолжается реконструкция Успенской площади. Известно, что во время проведения работ здесь используются необычные архитектурные решения. На днях одно из таких было замечено местными жителями.
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В рамках реконструкции Успенской площади планировалось сделать поднятые пешеходные переходы или даже весь перекресток. Однако через систему водоотведения воплотить в жизнь это намерение в полном объеме не удастся.
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Как уже сообщала Politeka, в Днепре планируется провести полную реконструкцию Севастопольского парка. По плану, различные стройки будут проходить по всей территории. Здесь должны также создать пантеон известных днепрян. В связи с реконструкцией парка с аллеи убрали бюсты известных русских адмиралов и матросов, принимавших участие в Крымский войне. Но вернут ли их после окончания работ доподлинно пока не известно.
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Также Politeka сообщала, исторические хроники с Русланом Бизяевым: об экономических условиях в межвоенный период