За нарушение правил дорожного движения пострадали две женщины. Один из них госпитализирован в больницу

В Днепре автомобиль такси протаранил легковушку. В результате ДТП есть пострадавшие, передает Информатор.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 декабря на перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Вороненской. По предварительной информации, автомобиль Hyundai, принадлежащая одной из местных служб такси, не уступив дорогу, на бешеной скорости врезалась в Daewoo Lanos.

Момент аварии зафиксирован камерой видеонаблюдения. В этом ДТП пострадали две женщины. Одной из них понадобилась помощь медиков - она была госпитализирована в одну из местных больниц. Другая женщина от госпитализации отказалась.

Также получили серьезные повреждения и автомобили. По информации свидетелей, у них сильно повреждены передние части, а детали разбросаны по всей проезжей части.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа, которая должна выяснить все обстоятельства ДТП.

Как уже сообщала Politeka, 22 декабря в городе Днепр на улице Паникахи произошло жуткое ДТП. Водитель Subaru врезался в BMW и сбил несколько человек. Как стало известно, инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра "Terra". Водитель BMW выезжая с парковки ТЦ, остановился чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в него врезался автомобиль Subaru. От удара последний развернулся, сбил прохожих и въехал на тротуар.

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