В Днепре в следующем году существенно увеличится количество камер видеонаблюдения. Об этом во время своего отчета подчеркнул городской голова Борис Филатов.

Как отметил глава города, на сегодня на городских улицах установлено более двух тысяч камер видеонаблюдения. Все данные из них стекаются в Ситуационный центр Днепра. Что был создан по израильскому примеру. И который является мультифункциональным инструментом эффективного управления городским хозяйством.

По словам главы города, камеры видеонаблюдения помогают полицейским во время раскрытия преступлений. Кроме того, с появлением камер видеонаблюдения уменьшилось количество случаев вандализма, от которых время от времени страдает коммунальное хозяйство.

Поэтому в следующем году, программа оснащения улиц приборами видеонаблюдения продолжится. Планируется, что в 2022 году они появятся в самых отдаленных районах города. Около 400 камер видеонаблюдения будут установлены в таких микрорайонах, как Тополь, Сокол и Левобережный.

Как уже сообщала Politeka, за последний год количество населения Днепра уменьшилось почти на 10 тысяч жителей. Среди основных причин - высокая смертность и низкая рождаемость.

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