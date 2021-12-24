В Кривом Роге, во время рубки деревьев, нашли гнездо летучих мышей, впавших в зимнюю спячку. Об этом сообщает "Первый городской".

Как стало известно, 21 декабря, в парке имени Федора Мершавцева спилили дерево, которое ранее было признано аварийным. Но оказалось, что в его стволе нашли приют на зиму почти 40 летучих мышей. Сначала их забрали в одно из административных помещений парка. Там, в тепле, животные начали просыпаться. Они расползлись по комнате, поэтому нужно было решать их дальнейшую судьбу.

Работники парка обратились за помощью к эковолонтерам. После нескольких совещаний было решено отправить найденных летучих мышей в Центр реабилитации рукокрылых, расположенный в Харькове. И сначала нужно было решить вопрос с их транспортировкой. Ведь в транспорте должна быть температура не выше 10 градусов тепла - иначе летучие мыши могут проснуться.

По совету специалистов, найденных летучих мышей положили в две коробки, в которых уже были прорезаны дырочки для доступа воздуха и передали сначала до Днепра, а уже утром 23 декабря животных отвезли в Центр реабилитации рукокрылых в Харькове.

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