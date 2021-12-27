В Днепре вспыхнул известный арт-центр "Квартира". Пожар уничтожил личные вещи хозяев помещения и многое другое.
За сообщением ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пожар начался рано утром 27 декабря с крыши здания. По информации спасателей, возгорание произошло в одном из помещений арт-центра.
Когда пожарные прибыли на место пожарные, огонь охватил площадь размером около 30 квадратов. К счастью обошлось без человеческих жертв. Пожар смогли ликвидировать за полчаса. Однако за это время огонь уничтожил и повредил мебель, построение технику и вещи, полы на стены помещения.
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Как сообщили спасатели, среди основных причин пожара - замыкание в электропроводке. Сейчас следователи проводят проверки.
Как уже сообщала Politeka, в эти выходные в поезде, следовавшем по маршруту "Киев-Ужгород" вспыхнул пожар. Как сообщили спасатели, возгорание произошло, когда поезд прибыл на железнодорожный вокзал Львова. Как только стало известно о пожаре, вагон отцепили от всего поезда и отбуксировали на безопасное расстояние. К счастью, во время этого чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Правоохранители должны выяснить причины возгорания.
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