В Днепре вспыхнул известный арт-центр "Квартира". Пожар уничтожил личные вещи хозяев помещения и многое другое.

За сообщением ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пожар начался рано утром 27 декабря с крыши здания. По информации спасателей, возгорание произошло в одном из помещений арт-центра.

Когда пожарные прибыли на место пожарные, огонь охватил площадь размером около 30 квадратов. К счастью обошлось без человеческих жертв. Пожар смогли ликвидировать за полчаса. Однако за это время огонь уничтожил и повредил мебель, построение технику и вещи, полы на стены помещения.

Как сообщили спасатели, среди основных причин пожара - замыкание в электропроводке. Сейчас следователи проводят проверки.

Как уже сообщала Politeka, в эти выходные в поезде, следовавшем по маршруту "Киев-Ужгород" вспыхнул пожар. Как сообщили спасатели, возгорание произошло, когда поезд прибыл на железнодорожный вокзал Львова. Как только стало известно о пожаре, вагон отцепили от всего поезда и отбуксировали на безопасное расстояние. К счастью, во время этого чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Правоохранители должны выяснить причины возгорания.

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