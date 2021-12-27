Днепряне постоянно ощущают постепенное подорожание пищевых продуктов. Особенно болезненным является увеличение стоимости хлеба.

Почему так происходит? Особенно, если учесть то, что в области в текущем году было собрано рекордное количество урожая зерновых.

За информацией "Наш Город", в 2021 году аграрии области собрали почти 3,4 млн тонн ранних зерновых. В том числе и пшеницы - почти 2,5 миллиона тонн. Но кроме этого, с полей области было собрано почти 1,5 миллиона тонн кукурузы, более 1,4 млн тонн подсолнечника. Почти 27,5 тысяч тонн сахарной свеклы и около 10 тысяч тонн сои.

Так почему на полках магазинов цена хлеба постоянно растет? Уже сейчас "столичный батон" стоит почти 20 гривен, багеты - от 15 гривен. То есть сегодня килограмм хлеба стоит 60-70 гривен. Дело в том, что стоимость зерна на мировых рынках в этом году значительно выросла. Поэтому украинским аграриям выгоднее продавать его за границами Украины. На сегодня отечественным производителям муки практически не осталось зерна. А, как известно, дефицит порождает подорожание.

Кроме того, подорожание природного газа для предприятий также побуждает производителей хлеба повышать цены на свою продукцию. По словам экспертов в ближайшее время следует готовиться к тому, что хлеб еще вырастет в цене на 20-30%.

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