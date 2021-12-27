Днепряне постоянно ощущают постепенное подорожание пищевых продуктов. Особенно болезненным является увеличение стоимости хлеба.
Почему так происходит? Особенно, если учесть то, что в области в текущем году было собрано рекордное количество урожая зерновых.
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Так почему на полках магазинов цена хлеба постоянно растет? Уже сейчас "столичный батон" стоит почти 20 гривен, багеты - от 15 гривен. То есть сегодня килограмм хлеба стоит 60-70 гривен. Дело в том, что стоимость зерна на мировых рынках в этом году значительно выросла. Поэтому украинским аграриям выгоднее продавать его за границами Украины. На сегодня отечественным производителям муки практически не осталось зерна. А, как известно, дефицит порождает подорожание.
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Кроме того, подорожание природного газа для предприятий также побуждает производителей хлеба повышать цены на свою продукцию. По словам экспертов в ближайшее время следует готовиться к тому, что хлеб еще вырастет в цене на 20-30%.
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