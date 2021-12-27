Днепропетровщину продолжит засыпать снегом. По крайней мере в ближайшие дни.
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К вечеру 28 декабря будет идти мокрый снег. Кроме того, ожидается налипание снега и гололедица. В этот день следует воздержаться от прогулок под проводами и деревьями - на них возможно нарастание слоя льда.
Такие погодные условия могут повлечь нарушение движения общественного транспорта и отключении электроэнергии в населенных пунктах.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит -1-3 градусов мороза, днем столбик термометра опустится до 10 с отметкой "минус".
Сотрудники экстренных служб призывают воздержаться от пользования личным транспортом в эти дни. Это позволит значительно уменьшить количество аварийных ситуаций на автодорогах города и области.
Как уже сообщала Politeka, значительное ухудшение погодных условий ожидается завтра, 28 января, во всех центральных областях Украины. Киев в ближайшие дни накроет антициклон. Он принесет сильный снег, метели, снежные заносы.
Напомним, что климатическая зима застала врасплох киевлян.
Как сообщала Politeka, новогодние локации в Киеве запретили посещать некоторым украинцам.
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