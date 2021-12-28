Огонь охватил две жилые комнаты и мог перекинуться на всю квартиру

В Днепре из-за пожара в соседней квартире, в дымовой ловушке оказалась семья с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно, звонок с сообщением о происшествии поступило на оперативный пульт спасателей около восьми часов вечера 27 декабря. Звонивший сообщил, что в одной из квартир многоквартирного дома по улице Телевизионной произошел пожар.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Из окна было видно пламя и сильное задымление. Именно оно и было препятствием для самостоятельной эвакуации жильцов пятого этажа. там, в одной из квартир, которая была полностью в дыму, находились мужчина, женщина и маленькая девочка. Самостоятельно спуститься они не могли. Поэтому спасатели, с помощью мокрых полотенец, через которые должны были дышать пострадавшие, вывели всех троих на улицу. Там их осмотрели врачи и установили, что дальнейшая медицинская помощь этой семье не нужно.

В результате пожара, общая площадь которого была почти 32 кв. м, полностью уничтожены бытовые вещи, мебель на внутреннюю отделку квартиры. На 5 этаже пламя повредило внешнюю облицовку балкона.

В ликвидации пожара принимали участие 16 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

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