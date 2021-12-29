Обильный снегопад стал причиной множества аварий в Днепре. Иногда с трагическим итогом.

В Днепре вечером 28 декабря произошло жуткое ДТП. Как сообщает "Информатор", на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера, трамвай сначала сбил, а потом переехал женщину-пешехода и сбил светофор.

По предварительной информации трамвай уже возвращался в депо. Через нерасчищенную дорогу от снега он сошел с рельсов и начал разворачиваться. В то время на тротуаре находилось несколько человек и именно в их сторону понесло трамвай.

Одна женщина упала под колеса, а сверху на нее упал светофор. Момент ДТП был зафиксирован уличной камерой видеонаблюдения.

Свидетели происшествия вызвали полицию и"скорую помощь". Но, к сожалению, медики лишь констатировали смерть пешехода. Женщина получила серьезные травмы, оказавшиеся не совместимыми с жизнью.

На месте происшествия работали следователи и аварийная бригада, которая расчищала дорогу от снега.

Как уже сообщала Politeka, 28 декабря, в течение дня в Днепре шел снег. Осадков было столько, что коммунальные службы не успевали расчищать дороги. Общественный транспорт работал с большим опозданием. Горожане жаловались, что некоторое время в Днепре не работал электротранспорт, а в отдаленные районы не ходили маршрутки. Поэтому для того чтобы добраться с работы до дома или наоборот приходилось тратить по несколько часов.

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