В Кривом Роге из-за обильных снегопадов обрушилась крыша многоэтажки. Похоже, декабрь 2021 года жильцы дома по улице Бахчисарайская запомнят надолго.

Как сообщают " свои. Кривой Рог", со ссылкой на депутата Криворожского городского совета Максима Трача, крыша, которую месяц назад отремонтировали, не выдержала снега и обвалилась. Жильцам дома сначала пришлось выносить снег с чердака в подъезд, а потом выбрасывать на улицу.

Стало известно, что месяц назад проводился капитальный ремонт кровли. Работы выполняло предприятие "Ситисервис-КР", за что и отриало 25 тысяч гривен. Кто сейчас должен чинить крышу и когда это будут делать пока неизвестно.

Как уже сообщала Politeka, с начала недели на Днепропетровскую область случился настоящий снежный апокалипсис. Не обошел он и Кривой Рог. Уже с ночи 28 декабря, по информации пресс-службы Криворожского городского совета, на дорогах города была выведена вся спецтехника для уборки последствий непогоды. В первую очередь, снег убирали на автодорогах, подъездных путях к медицинским учреждениям, детским садам, остановкам общественного транспорта. Однако этих шагов оказалось недостаточно. Город погрузился в настоящий транспортный коллапс. Горожане сетуют, что общественный транспорт приходится ждать часами да еще и на морозе.

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