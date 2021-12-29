Несколько последних дней оказались по-настоящему "горячими", несмотря на морозную температуру, для днепровских спасателей.

Обильный снегопад значительно прибавил работы спасателям, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В течение 28-29 декабря оперативному дежурному "Службы спасения" регулярно поступали сообщения о попавших в снежный плен машины и людей.

Так, вечером 28 декабря, спасатели вытаскивали из снежного сугроба пять грузовых автомобилей. Все они застряли на проезжей части улицы Січеславська Набережная. Еще один грузовик освободили из снежного плена на площади Десантников. Все автомобили были отбуксированы на расчищенные участки дороги.

Ночью 29 декабря, спасателям поступило сообщение, что в городе Каменское, в снежный занос попала машина "Скорой помощи". С помощью тросов и людей машина была отбуксирована на расчищенный участок дороги.

По сообщению социальных сетей, в городе и области многие автомобили застряли в снежных заносах из-за неосмотрительности водителей. В большинстве случаев, последние, решая не ждать в многокилометровых пробках, пытались объехать их. И застревали в глубоком снегу.

С 29 декабря в Днепр запрещен въезд грузовых автомобилей. В частности, им преградили движение со стороны Кривого Рога. Такое сообщение появилось сегодня в соцсетях. Отмечается, что данное ограничение будет действовать, пока не нормализуются погодные условия.

Напомним, в Днепре воспользоваться такси смогут не все: сколько стоит поездка в снегопад